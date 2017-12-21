مؤسس مجلة "بلاي بوي" يضع هذا الشرط للحصول على ميراثه

وتقول الوصية في أحد بنودها، إن هفنر سيحرم أي من ورثته من ميراثه، في حال استخدامه لمواد غير قانونية، مثل معاقرة الكحوليات أو إدمان المخدرات.
كما أن هيو هفنر، منح الحق لأي من ورثته أن يطالب وريث آخر، بإجراء اختبار فحص مخدرات أو كحوليات، في حال أن شك في سلامته، وأنه في حال إدمان أحدهم لأي مواد محظورة، فإن لن يحصل على نصيبه من الميراث، إلا بعد خضوعه للعلاج في إحدى المصحات العلاجية لمدة عام، ويتم التأكد تماما من أنه قادر على الاعتناء بنفسه.
وكان هيو هفنر، نادرا ما يشرب الكحوليات مع تقدم عمره، كما أنه احتقر إدمان المخدرات.
وتوفي هيو هفنر، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول/ عن عمر ناهز 91 عاما.
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