مؤسس مجلة "بلاي بوي" يضع هذا الشرط للحصول على ميراثه

جمع مؤسس مجلة "بلاي بوي" الراحل، هيو هفنر، ميراثا ضخما يقدر بمليارات الدولارات، ولكنه لن يكون الحصول عليه سهلا.

وبحسب تقرير في موقع "ذا بلاست"، فإنه حصل على نسخة من وصية هيو هفنر، والتي تضم شرطا هاما، مقابل استفادة ورثته من ميراثه والتمتع به.

وتقول الوصية في أحد بنودها، إن هفنر سيحرم أي من ورثته من ميراثه، في حال استخدامه لمواد غير قانونية، مثل معاقرة الكحوليات أو إدمان المخدرات.

كما أن هيو هفنر، منح الحق لأي من ورثته أن يطالب وريث آخر، بإجراء اختبار فحص مخدرات أو كحوليات، في حال أن شك في سلامته، وأنه في حال إدمان أحدهم لأي مواد محظورة، فإن لن يحصل على نصيبه من الميراث، إلا بعد خضوعه للعلاج في إحدى المصحات العلاجية لمدة عام، ويتم التأكد تماما من أنه قادر على الاعتناء بنفسه.

وهناك خمس جهات مصرح لهم بالحصول على ميراث هيو هفنر، وهم أبنائه ديفيد، وكريستي، وكوبر، مارسدن، وأرملته كريستال هاريس.

وكان هيو هفنر، نادرا ما يشرب الكحوليات مع تقدم عمره، كما أنه احتقر إدمان المخدرات.

وتوفي هيو هفنر، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول/ عن عمر ناهز 91 عاما.