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17:25 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مطعم داخل سفينة كنياز فلاديمير (الأمير فلاديمير) في سوتشي، روسيا

    للفقراء فقط... افتتاح سلسلة مطاعم بالمجان

    © Sputnik. Nina Zotina
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    قرر الطاهي الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا، الحاصل على نجمات ميشلان الثلاث، فتح مطعمين جديدين في العام القادم في إطار سلسلة مطاعم جديدة سيكون أحدهما في باريس والآخر في نابولي لكن ليس للأغنياء.

    بيتزا هت
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    يعتزم بوتورا أن تكون الأطباق التي ستقدم في المطعمين الجديدين بالمجان، وستصنع من بواقي المتاجر الكبيرة ولن تقدم إلا للفقراء، وفقا لوكالة "رويترز".

    ويتكلف دخول الفرد الواحد لمطعم بوتورا الراقي في مدينة مودينا بشمال إيطاليا نحو 250 يورو. لكن في ميلانو لا يقدم مطعمه رفيتوريو أمبروزيانو الطعام سوى للفقراء، والكثير منهم مشردون. والآن يخطط لأن يوسع تجربته الخيرية على نطاق جديد.

    وفي مطعم رفيتوريو الذي يقع داخل مسرح قديم على مشارف ميلانو تطهى وجبات مجانية من بواقي المتاجر باتباع وصفات طبخ ابتكرها بوتورا وطهاة آخرون مشهورون.

    وقال لرويترز "لم أعتقد يوما ما أن تلك المكونات من المهملات… لطالما اعتقدت أن فتات الخبز والبندورة مفرطة النضج والموز الذي تحول إلى اللون البني هي فرص فحسب بالنسبة لنا لنظهر قدراتنا على الابتكار".

    وبدأ بوتورا مشروعه الخيري في 2015 بإعادة استخدام بواقي المطاعم في معرض ميلانو الدولي وبمساعدة من مؤسسة كنسية خيرية هي كاريتاس أمبروزيانا تحول الأمر لمشروع طموح.

    وعلى خلاف المطاعم التقليدية التي تقدم الغذاء بالمجان ضيوف هذا المطعم لا يضطرون للانتظار في صفوف بل يقدم لهم الطعام على المائدة.

    وقال بوتورا "أسميه مطعما لا مطبخا يقدم طعاما مجانيا".

    ويحد ذلك من عدد زوار المطعم إلى 96 فردا في اليوم، لكن بوتورا ومؤسسة كاريتاس يعتبرون أن ذلك يساعد الفقراء على استعادة الثقة والسيطرة على حياتهم.

    وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن نحو ثلث الطعام الذي ينتج حول العالم كل عام، ما يوازي نحو 1.3 مليار طن، يهدر أو يفقد.

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