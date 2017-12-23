فضح متهربين من الديون بنشر صورهم على لوحات إعلانية

قضت محكمة صينية بمعاقبة متهربين من سداد ما عليهم من ديون بطريقة جديدة، وهي نشر صورهم وبيانات شخصية عنهم على لوحات إعلانية عملاقة معلقة على المباني.

ورأت المحكمة أن هذه الطريقة من شأنها إجبار المتهربين من الديون على دفع ما عليهم، بعد أن ظهرت صورهم وأسمائهم وبيانات شخصية أخرى على شاشات LED عملاقة معلقة على مباني الشوارع المزدحمة في مدينة شيان الصينية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

Chinese city shames residents who refuse to pay off their debts by showing their faces on BILLBOARDS https://t.co/qIp71exvuE — Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2017

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وبالفعل بدأت سلطات المدينة بتنفيذ أمر المحكمة بتعليق صور لمتهربين في 13 منطقة بالمدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، وبدأوا بعرض اللوحات فوق الطريق الأكثر ازدحامًا في المدينة، وشملت العقوبة أكثر من 400 شخص عجزوا عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية.

وقررت المحكمة استمرار عرض صورهم في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى 26 من لشهر ذاته أي لمدة 5 أيام فقط، فيما صرح تسانغ لونان، رئيس مكتب تنفيذ الأحكام في محكمة شيان، بأن المحكمة بصدد توقيع عقوبات أخرى على المتهربين من دفع الديون مثل الغرامات المالية والحبس والمنع من السفر.