بالفيديو... شاعر مصري شهير: ما زلت في آخر سنوات الجامعة منذ 17 عاما

فاجأ الشاعر المصري الشهير أيمن بهجت قمر، جمهوره بأنه مازال طالبًا في كلية سياحة وفنادق، رغم ما حققه من شهرة في مجال الغناء العربي.

جاءت تصريحات قمر خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي المذلع على فضائية CBC، والتي أكد فيها أنه قضى نحو 3 أعوام في كل سنة دراسية بسبب رسوبه المتكرر، مضيفًا أنه لم ينجح إلى الآن في الحصول على الشهادة الجامعية إذ أنه في عامه الدراسي الرابع منذ ما يقرب من 17 عامًا.

وأبدى قمر اعتزازه بحصوله على شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة أمريكية رغم عدم حصوله على شهادته الجامعية المصرية، وقال مازحًا إنه أول من يحصل على الدكتوراة دون شهادة جامعية، وواصل مزاحه قائلا إنه يعتزم وضع لقب "دكتور" قبل اسمه.