"جسم فضائي" غامض في سماء لوس أنجلوس يثير الرعب

ونشرت المغنية الأمريكية الشهيرة لانا دي راي مقطع فيديو يظهر جسما فضائيا يشتعل في الهواء بطريقة غريبة تختلف عن الصواريخ التقليدية.

وقالت لانا دي راي إنها خائفة للغاية، وأقسمت أن تلقي نفسها في المحيط إن لم يكن هذا الجسم أحد صواريخ إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس.

وقد تبين فيما بعد أن هذا الجسم عبارة عن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وقد أطلق من قاعدة فاندنبرغ.

ويتكون صاروخ فالكون 9 من مرحليتين وهو مخصص لنقل آمن للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلىمداراتها، ويعد هذا الصاروخ الأول في فئته القادر على الانطلاق مرة أخرى.