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02:49 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    دماغ - مخ

    هل مررت بموقف وشعرت أنك مررت به من قبل

    CC BY-SA 2.0 / A Health Blog / Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health
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    يمر الكثيرون بموقف ما ويشعرون أنهم مروا بنفس الموقف من قبل، فهل هذا حقيقي! أم أنه مجرد حلم؟!، يشعر بظاهرة الديجافو عدد كبير من الناس، ولتعرف أكثر عن ظاهرة ديجافو، اقرأ هذا المقال.

    ما هي ظاهرة ديجافو ؟

    هي ظاهرة تحدث للكثير من الناس، حيث يشعرون أنهم مروا بمواقف من قبل أو شعور ما من قبل، وتعرف هذه الكلمة فرنسية الأصل بـ Déjà vu، ومعناها بوهم استباق الرؤية، فيشعر عقلك أن هذا الموقف مألوف بالنسبة إليك.

    نسبة انتشار ظاهرة ديجافو

    لا توجد دراسات توضح نسبة انتشار ظاهرة ديجافو بين الناس، وهي ظاهرة ليست شائعة بين الناس، وإذا شككت أنه لديك هذه الظاهرة، فيعني هذا أنك بحاجة إلى ملاحظتها من أسبوعين إلى عدة أشهر إذا حدثت بشكل متكرر.

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    الشباب من أكثر الفئات التي تلاحظ ظاهرة ديجافو، وتحدث لأول مرة في عمر 6 سنوات وصولا إلى عمر العاشرة، وتزداد مع الوقت بداية من عمر 20 إلى 25 عام.

    تفسير ظاهرة ديجافو

    لا يوجد سبب حقيقي يوضح مائة بالمائة ما هي الأسباب وراء ظاهرة الديجافو، كما لا توجد دراسة توضح صحة هذا الموضوع، ولكنها عبارة عن علم فيما وراء الطبيعة أي يمكن التخمين به ولا توجد دراسة تثبته، ولكن أطباء علم النفس توصلوا إلى عدة نتائج وأسباب هي:

    مرور الشخص بموقف مشابه، فالذاكرة تستعيد هذا الموقف ويشعر الشخص أنه مر به من قبل، فالمخ لا يمسح أي من الذكريات المخزنة بداخله، وبالتالي يتم انتقال الأحداث من العقل الواعي إلى العقل الباطن والذي يستدعي هذه المواقف حتى بعد مرور السنين.

    والسبب الثاني نتيجة المؤثرات والمشاعر التي تساعد على تخزين بعض التفاصيل وتساعد على استدعاء التفاصيل في الماضي، بسبب القشرة المخية البصرية السريعة جداً، في إرسال الإشارات إلى مركز الذاكرة مما يؤدي إلى الشعور بأن هذه اللحظة حقيقية.

    أما الاستنتاج الثالث فكان، سبب زيادة إحدى الناقلات العصبية الموجودة في خلايا الفص الصدغي للمخ (الدوبامين)، وأرجع العلماء هذا الخلل في تفريغ الشحنات الكهربائية في المخ، ويربطها الأطباء بنوع من الصرع الصدغي للمخ، ويعرف هذا النوع من الصرع بخلل في الناقلات العصبية والجهاز العصبي.

    علاج ظاهرة ديجافو

    يتفق عدد كبير من الأطباء على أن الديجافو ليس مرض ولكنه ظاهرة، ولكن البعض الآخر يعمل على مساعدة الشخص بالعلاج من الناحية الطبية وهي الفحص على النشاط الكهربائي الزائد في فص الصدغي في المخ، وإذا تأكدت أن هناك زيادة يعطى المريض نوع من العلاج لمدة 6 أشهر. 

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