هاتف "أيفون إكس" يسبب أزمة عنصرية لشركة "أبل"

وجهت أسرة صينية اتهاما بالعنصرية لشركة "أبل"، بعدما تمكن الابن من فتح هاتف والده ببصمة وجهه.

© REUTERS/ STEPHEN LAM بالفيديو.. تفاصيل الهاتف الروسي الذي هز عرش أيفون

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تزايدت التكهنات بشأن عدم قدرة هاتف "أيفون إكس" الجديد على التمييز بين ملامح الآسيويين.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد الأسرة التي تعيش في مدينة شانغهاي، لم يكونوا الصينيين الوحيدين الذين تمكنوا من فتح هواتف بعضهم البعض.

وشهدت الصين منذ أيام مضت، قيام امرأة صينية بفتح هاتف زميلتها بنفس الطريقة، لتؤكد لها خدمة العملاء أن المشكلة في الهاتف وقامت باستبداله، ليتكرر نفس الأمر.

وحذر الخبراء من خطورة الأمر على الصعيدين الأمني والخصوصية، بجانب تزايد الاتهامات للشركة بشأن عدم قدرتها على التمييز بين الأعراق.

يذكر أن مسؤولي شركة "أبل" أكدوا فتح تحقيقا موسعا بشان ما وصفوه بالـ"ادعاءات المقلقة".