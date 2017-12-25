هكذا احتفل النجوم العرب بالكريسماس

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لمائدة طعام مجهزة على حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، وقالت إنها تنتظر وصول أصدقائها.

Christmas dinner at mine, waiting for my beautiful friends to arrive pic.twitter.com/mZQNEFiEVH — Elissa (@elissakh) December 25, 2017

​ونشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها مع ابنتها بحسابها الرسمي بموقع "انستغرام" احتفالا بالكريسماس.

The Merriest of Christmases to all those celebrating, and lots of love to everyone ❤️ A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on Dec 25, 2017 at 9:21am PST ووجهت نانسي عجرم رسالة لمحبيها في فيديو على "تويتر"، بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وحفلها في دبي. ووجهت نانسي عجرم رسالة لمحبيها في فيديو على "تويتر"، بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وحفلها في دبي.

New Year’s event in DUBAI! Let’s celebrate the new year together ❤️❤️ pic.twitter.com/DCZlzm8Emu — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 20, 2017

​أما المطربة اللبنانية هيفاء وهبي فقد تمنت أن يكون كل من يقرأ ما كتبت على موقع تويتر بصحة جيدة، وسعادة، وحب، وتمنت للجميع أن يقضوا إجازة سعيدة.

I just Want the Person Reading this to be Healthy,Happy and Loved!#MerryChristmas Everyone!I wish you all a happy holidays😊🎄#ميلاد_مجيد كل عام وأنتم بخير#HaifaWehbe pic.twitter.com/p9frBxJJLB — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 25, 2017

​وتمنت الفنانة التونسية هند صبري إجازة سعيدة لمحبيها.

Happy Holidays 🎄🎄🎉🎉🎊🎊 A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Dec 23, 2017 at 9:28am PST كما نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة لها مع شجرة الكريسماس، واعتبرت حفل هذا العام لا ينسى. كما نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة لها مع شجرة الكريسماس، واعتبرت حفل هذا العام لا ينسى.