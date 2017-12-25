هكذا احتفل النجوم العرب بالكريسماس

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لمائدة طعام مجهزة على حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، وقالت إنها تنتظر وصول أصدقائها.
Christmas dinner at mine, waiting for my beautiful friends to arrive pic.twitter.com/mZQNEFiEVH— Elissa (@elissakh) December 25, 2017
ونشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها مع ابنتها بحسابها الرسمي بموقع "انستغرام" احتفالا بالكريسماس.
ووجهت نانسي عجرم رسالة لمحبيها في فيديو على "تويتر"، بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وحفلها في دبي.
New Year’s event in DUBAI! Let’s celebrate the new year together ❤️❤️ pic.twitter.com/DCZlzm8Emu— Nancy Ajram (@NancyAjram) December 20, 2017
أما المطربة اللبنانية هيفاء وهبي فقد تمنت أن يكون كل من يقرأ ما كتبت على موقع تويتر بصحة جيدة، وسعادة، وحب، وتمنت للجميع أن يقضوا إجازة سعيدة.
I just Want the Person Reading this to be Healthy,Happy and Loved!#MerryChristmas Everyone!I wish you all a happy holidays😊🎄#ميلاد_مجيد كل عام وأنتم بخير#HaifaWehbe pic.twitter.com/p9frBxJJLB— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 25, 2017
وتمنت الفنانة التونسية هند صبري إجازة سعيدة لمحبيها.
كما نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة لها مع شجرة الكريسماس، واعتبرت حفل هذا العام لا ينسى.
المطربة اللبنانية كارول سماحة نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" صورة لها بملابس حمراء اللون.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)