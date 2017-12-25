بالفيديو... هل رفع الهاتف للسماء يقوي من شبكة الاتصال

هناك طريقة رائجة بصورة كبيرة، بشأن تقوية شبكة الاتصال، وهي برفع الهاتف المحمول ناحية السماء، أملا وبشكل يائس في التقاط نطاق أوسع من التغطية.

ولكن تم الرد بشكل قاطع، حول هذه الطريقة، بواسطة لين زونغ، وهو أستاذ هندسة كهربائية وكمبيوتر في جامعة رايس الأمريكية، والذي أكد أنها وسيلة غير مجدية بالمرة، بحسب تصريحاته لموقع "ذا فيرج".

وأوضح أن "رفع الذراع لن يساهم في تقوية الاتصال، وذلك لأن استقبال الشبكة معظمه متجانس من حولنا".

وبينما أكد أن استقبال التغطية عبر الهاتف المحمول في المدن، مازالت في موضع سؤال، بسبب أن المباني والمساكن تؤثر على الإشارة القادمة للهاتف المحمول، فأشار إلى أن السير لبعض خطوات قد يوفر حلا بسيطا للمشكلة.