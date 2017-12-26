ظهور تمثال "ترامب دوغ" في الصين (صور)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عموما وتويتر خصوصا صور لافتتاح تمثال أمام مركز تسوق كبير وسط مدينة تيوان في مقاطعة شانخي الصينية.

© AFP 2017/ Mandel NGAN تمثال" الدجاجة ترامب" أمام ساحة البيت الأبيض

وأشار المغردون من خلال تعليقاتهم أن وجه التمثال الجديد شبيه بهيئة وجه ترامب، وذلك من خلال تصفيفة الشعر والإيماءات التي يمثلها التمثال من خلال رفع الأصبع.

وأطلق المغردون تسمية "ترامب دوغ" على التمثال الجديد والذي أصبح بعد ذلك الهاشتاغ الأكثر تداولا عن ترامب والصين في اليومين الأخيرين.

يذكر أن العام الماضي شهد المكان نفسه افتتاح تمثال لديك، وذلك نسبة لسنة الديوك عند الصينيين وشبه البعض الديك بأن رأسه شبيه لوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN — People's Daily,China (@PDChina) December 26, 2017

​