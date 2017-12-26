ظهور تمثال "ترامب دوغ" في الصين (صور)

وأطلق المغردون تسمية "ترامب دوغ" على التمثال الجديد والذي أصبح بعد ذلك الهاشتاغ الأكثر تداولا عن ترامب والصين في اليومين الأخيرين.
يذكر أن العام الماضي شهد المكان نفسه افتتاح تمثال لديك، وذلك نسبة لسنة الديوك عند الصينيين وشبه البعض الديك بأن رأسه شبيه لوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN— People's Daily,China (@PDChina) December 26, 2017
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