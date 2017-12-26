ألمانيا تكافح الإسراف في الطعام خلال عيد الميلاد بطريقة استثنائية

شارك عشرات الألمان في ماراثون يسمونه "العدو من أجل هضم الإوزة المشوية"، ينظم سنويا منذ بدئه في القرن التاسع عشر في برلين، يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول، بهدف حرق السعرات الحرارية الزائدة بعد ولائم عطلة عيد الميلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تعد الإوزة المشوية ذات السعرات الحرارية العالية، طعام تقليدي على موائد عيد الميلاد في ألمانيا حيث تقدم مع الملفوف الأحمر واللفت وفطائر البطاطس.

ويقود الماراثون رجل بملابس بابا نويل يحمل إوزة غير حقيقية ويتبعه الراكضون لمسافة خمسة كيلومترات حتى يصلوا إلى مقصورة صغيرة في الغابة فيتلقون مكافأة عبارة عن مشروب نبيذ وبعض الفطائر.

ويتحرك المشاركون عقب ذلك لنقطة انطلاق أخرى يركضون منها مسافة خمسة كيلومترات أخرى.

ويقول منظمو الماراثون إن 220 شخصا شاركوا فيه اليوم.