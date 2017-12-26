سر تأجيل حفل ماجدة الرومي في السعودية

لمحبات ماجدة الرومي— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) December 26, 2017
سامحونا ❤
تم تأجيل الحفلة لتواريخ قادمة أنسب✌🏼 وبتصير لمدن مختلفة 😍
تابعونا للتواريخ الجديدة..
ولم تحدد الهيئة الأسباب التي دفعتها لتأجيل الحفل الذي كان مقررا له مساء الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول في جامعة الأميرة نورة في الرياض.
أعلن مكتب السيدة ماجدة الرومي في بيروت، عن تأجيل حفل السيدة ماجدة الرومي الذي كان مقرّراً مساء الخميس٢٨ديسمبر٢٠١٧في الرياض،— Majida El Roumi (@majidaelroumi) December 26, 2017
على تتحوّل الى جولة من ثلاث حفلات كبيرة في المدن والمواعيد التالية:
٢-فبراير-٢٠١٨ في جدّه
٦-فبراير-٢٠١٨ في الرياض
٩-فبراير-٢٠١٨ في الظهران#ماجدة_الرومي
وأشارت الصفحة إلى أن قرار التأجيل وتعديل جدول الحفلات جاء لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور حفلات ماجدة في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية".
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