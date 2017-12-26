سر تأجيل حفل ماجدة الرومي في السعودية

أجلت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية حفل الفنانة ماجدة الرومي دون إبداء أسباب، إلا أن الفنانة اللبنانية أوضحت الأسباب.

قال الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر" في تغريدة مساء اليوم الثلاثاء "تم تأجيل الحفلة لتواريخ قادمة أنسب وبتصير لمدن مختلفة".

لمحبات ماجدة الرومي

سامحونا ❤



تم تأجيل الحفلة لتواريخ قادمة أنسب✌🏼 وبتصير لمدن مختلفة 😍

تابعونا للتواريخ الجديدة.. — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) December 26, 2017

​ولم تحدد الهيئة الأسباب التي دفعتها لتأجيل الحفل الذي كان مقررا له مساء الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول في جامعة الأميرة نورة في الرياض.

بينما أكدت الفنانة ماجدة الرومي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تأجيل الحفل لكنها أعلنت أنه بديلا لهذا الحفل ستقوم بجولة من ثلاث حفلات في الرياض وجدّة والظهران،

وبينما طلب الحساب الرسمي لهيئة الترفيه الانتظار حتى تحديد مواعيد جديدة لحفلة ماجدة الرومي، أعلن حساب الفنانة أن الحفلات في المدن الثلاث ستكون أيام 2 و6 و9 فبراير/ شباط المقبل.

أعلن مكتب السيدة ماجدة الرومي في بيروت، عن تأجيل حفل السيدة ماجدة الرومي الذي كان مقرّراً مساء الخميس٢٨ديسمبر٢٠١٧في الرياض،

على تتحوّل الى جولة من ثلاث حفلات كبيرة في المدن والمواعيد التالية:

٢-فبراير-٢٠١٨ في جدّه

٦-فبراير-٢٠١٨ في الرياض

٩-فبراير-٢٠١٨ في الظهران#ماجدة_الرومي — Majida El Roumi (@majidaelroumi) December 26, 2017

​وأشارت الصفحة إلى أن قرار التأجيل وتعديل جدول الحفلات جاء لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور حفلات ماجدة في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية".

وسبق وألغت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها المطرب العراقي كاظم الساهر في السعودية للمرة الأولى، في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دون إبداء أسباب أيضا.