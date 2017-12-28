احتفال استثنائي في تايلاند بالعام الجديد

عبرت ممرضات في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك عن حبهن للجراء، اليوم الخميس، بإلباس أطفال حديثي الولادة أزياء كلاب جميلة قبيل حلول عام الكلب الذي سيبدأ في 2018.

© Sputnik. Artem Kreminsky امرأة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

ووفقا لوكالة "رويترز"، قامت الممرضات في مستشفى باولو ميموريـال هوسبيتال تشوكتشاي بإلباس الرضع قبعات زرقاء وبنية من الكروشيه لها آذان كلاب وملابس ملائمة لها قبل التقاط صور لهم.

وقالت الممرضة بيلايبورن كوندي، إن الآباء حصلوا على صور لأطفالهم كتذكار.

وأضافت كوندي أن بعض الآباء اختاروا المستشفى للولادة خصيصا بسبب أزياء العام الجديد والصور التذكارية التي يقدمها.

ويمثل 12 حيوانا الأبراج الفلكية الصينية التقليدية ولكل عام معتقدات خاصة به، ويبدأ عام الكلب في فبراير.