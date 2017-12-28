ظاهرة فلكية نادرة مع أول أيام 2018

لن يقتصر الاحتفال برأس السنة هذا العام، على إطلاق الألعاب النارية، بمناسبة قدوم عام جديد، بل ستكون هناك ظاهرة فلكية نادرة.

ووفقا لتصريحات وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة، بحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسيكون حجم "القمر العملاق" أكبر من القمر العادي بنسبة 14 في المئة، وأكثر إضاءة بنسبة 30 في المئة، وأطلقت "ناسا" عليه لقب "القمر الذئب".

2018's first supermoon will be on New Year's Day https://t.co/L6YF0WTM80 pic.twitter.com/9fmQac2Ypj — CNN (@CNN) December 28, 2017

ومن أسباب أن "القمر العملاق" أكبر حجما، هو أنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

وإذا فوت مشاهدة "القمر العملاق" مع أول أيام العام الجديد 2018، فإنه من الممكن أن تشاهدة من جديد في 31 يناير/ كانون الأول، ولكن سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".

According to NASA, January’s first full moon — nicknamed a wolf moon — will take place on January 1 and it will be a supermoon. It’ll be the first of 2018 and it will be closely followed by another just weeks later.https://t.co/6bLlVWkQuQ pic.twitter.com/wfszYQ6uVv — News 4, WIVB-TV (@news4buffalo) December 28, 2017

وسيمتاز "القمر العملاق الأزرق" بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.

وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.