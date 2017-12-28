أخت ميغان ماركل منزعجة من تصريحات الأمير هاري

عبرت سامانثا ماركل، عن ضيقها من التصريحات التي أدلى بها نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري، خطيب أختها الممثلة الأمريكية ميغان ماكل.

وكان الأمير هاري، قد صرح في حوار مع برنامج "راديو 4"، التابع لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، تعقيبا على قضاء خطيبته الكريسماس مع عائلته الملكية البريطانية، بأنها "قضت أفضل الأوقات مع العائلة التي لم تحظ بها قط".

فردت سامانثا ماركل على الأمير هاري، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، أن أختها تمتلك عائلة كبيرة، وأنها لم تشعر بالغربة أبدا، بعد انفصال والديها وهي صغيرة، وأن سبب ابتعادها عن العائلة هو انشغالها بعملها ومستقبلها المهني، وليس لعدم تلقيها أي دعم منها.

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos — Samantha Markle (@SamanthaMGrant) December 27, 2017

وتابعت سامانثا للأمير هاري، أن أختها ميغان ماركل، دائما ما تلقت الدعم المعنوي من أسرتها، وطلبت منه أن يقرأ كتابها الذي تعتزم كتابته، ويضم العديد من الصور والحقائق عنها.

Meg's family(our family) is complete with sister, brother,aunts, uncles, cousins, and the glue of our family, our amazing completely self-sacrificing father. She always had this family,..Marrying merely extends it. — Samantha Markle (@SamanthaMGrant) December 27, 2017

ويحمل الكتاب الجديد اسم "The Diary of Princess Pushy Sister"، أو "مذكرات الأخت اللحوحة للأميرة".

MARKLE'S FAMILY MEMBER SLAMS PRINCE HARRY

The half-Sister Of Meghan Markle Has Contradicted Prince Harry For Saying That The Royal Family Is The Family That Meghan "Never Had". Samantha Markle Has said That Her Family Is "There With Her And For Her". Harry Was Speaking To The BBC pic.twitter.com/5AFhHmoqrL — TONYINBHAM (@TT0121) December 28, 2017

© REUTERS/ Mark Blinch خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الميلاد (فيديو)

وسامانثا ماركل، هي أخت غير شقيقة لميغان ماركل، التي أنجبها والدهما من زيجته الأولى.

وكان والدا ميغان ماركل، انفصلا عندما كانت تبلغ السادسة من عمرها.

وستحتفل ميغان ماركل بزفافها على الأمير هاري، في شهر مايو/ أيار المقبل.