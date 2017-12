"ديزني" تعقد صفقة رابحة تماما من شرائها لأفلام "حرب النجوم"

وبعدما اشترت "ديزني" شركة "لوكاس فيلم"، التي كانت تمتلك حقوق استغلال أفلام "حرب النجوم" في عام 2012، استطاعت في العام الحالي أن تحصد أكثر مما دفعته لإتمام هذه الصفقة الضخمة، وهو 4.06 مليار دولار أمريكي.

وبعد استحواذها على أفلام "حرب النجوم"، حققت "ديزني" إيرادات من إنتاجها لثلاثة أجزاء جديدة من السلسلة، هي "Star Wars: The Force Awakens" (2015)، و"Rogue One" (2016)، و"Star Wars: The Last Jedi" (2017) تفوق ذلك الرقم المذكور، وفقا لما نشرته لصحيفة "ذا هوليوود ريبوتر".

ولا يشمل ذلك الرقم، أرباح "ديزني" من مبيعات المنتجات التجارية لأفلام "حرب النجوم"، من ألعاب، ومبيعات التذاكر من الحديقة الترفيهية التي أنشأتها عن السلسلة.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أن حقق الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم" أداء مذهل في شباك التذاكر، بتخطيه إيرادات 900 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول.

وامتد نجاح الجزء الثامن من أفلام "حرب النجوم" بعنوان "Star Wars: The Last Jedi"، بأن أصبح ثاني أعلى فيلم محقق للإيرادات المحلية في شباك التذاكر الأمريكية في عام 2017، بعد أن حقق إيرادات 445 مليون دولار في أول أسبوعين فقط من طرحه.