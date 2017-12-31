الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية (فيديو+صور)

اختبرت الصين بنجاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، الطريق الذي يمتد بطول كيلومتر واحد إجتاز الإختبارات بنجاح.

الطريق الجديد الذي تم إفتتاحه في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من إنطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو".

من جهته أشار القائمون على المشروع بنجاحه و أهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة" الكهرباء".

هذا و يتكون الطريق من طبقة عازلة في الجزء السفلي، وفي المنتصف لوحات كهروضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة.

وتقدر مساحة الألواح بـ87774 مترا مربعا، تولد طاقة بحدود 800 كيلو واط، بحسب ماذكر القائمون على المشروع.

Test section of world's first photovoltaic expressway opens to traffic in E China's Shandong. It can generate 10 mln kWh of electricity per year and melt ice and snow in winter.



Next plan is to charge electric vehicles traveling above it pic.twitter.com/6bjD7CqHsf — China Xinhua News (@XHNews) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

هذا و ستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع و لوحات التسجيل و كاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.

شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة صرح لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.

و أضاف قائلا بأن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة كما سيساهم بذوبان الثلوج و عدم تراكمها على الطريق.

ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع و أضاف أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة و رخيصة في المستقبل.