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17:05 01 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم

    © Sputnik. Boris Babanov
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    مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على نسب دهون مرتفعة ضمن مكوناتها، لذلك تلعب التغذية السليمة دوراً هام في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الغذاء الصحي ليعود الكوليسترول للمستوى الصحي مرة أخرى وهذة 5 أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم

    الشوفان يعتبر أطعمة تقلل الكوليسترول

    يحتوي الشوفان على ألياف قادرة على خفض الكوليسترول السئ (LDL) من 5- 10جم حيث لديه القدرة على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء ، وتوجد هذه الألياف أيضاً في الفاصوليا والتفاح والكمثرى والخوخ والشعير، فتناول كوب ونص من الشوفان يعادل 6 جم من هذه الألياف وبإضافة فاكهة عليه مثل الموز فأنت هكذا أضفت 4 جم من هذه الألياف.

    الأسماك و أوميغا 3

    سمك الماكريل والسالمون والتونة والأسماك المملحة والسردين هذه الأسماك غنية بالأوميجا 3 والتي لديها القدرة على خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالجلطة أما المرضى المصابين بأزمات قلبية، فإن الأوميغا3 لديها القدرة على تقليل نسبة الوفاة ،وتناولها من خلال الأسماك أفضل بكثير من تناولها عن طريق المكملات الغذائية لأنك بذلك تحرم نفسك من باقي العناصر الموجودة في الأسماك كالسيلينيوم وإذا لم تكن من محبي الأسماك فعليك تناول القليل من زيت بذور الكتان أو الكانولا فإنه يقوم بنفس الدور أو تناول اللحوم والخضروات.

    طعام
    © flickr.com/ Rob
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    الجوز و اللوز والمكسرات

    فتناول 42.5 جم من المكسرات (الجوز — لوز-فستق — بندق — فول السوداني) يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية حيث أنها غنية بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ولكن عليك التأكد من خلوها من أي إضافة عليها كالملح أو السكر، ولكن تبقى المشكلة الوحيدة للمكسرات هي أنها غنية بالسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة في الوزن والتي يمكن حلها عن طريق استبدال الأحماض الدهنية المشبعة الزيوت والسمن الحيوانى بالمكسرات ، على سبيل المثال فبدلاً من استخدام الجبن أو الخبز المحمص في السلطة يمكنك إضافة كمية من الفستق أو الجوز.

    زيت الزيتون يعتبر أطعمة تقلل الكوليسترول

    استخدام زيت الزيتون (2 ملعقة أكل يومياً عوضاً) عن الزيوت العادية يخفض نسبة الكوليسترول السئ (LDL) ويزيد الكوليسترول المفيد أوالجيد (HDL) حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ولكن غير مفضل استخدام زيت الزيتون في الطهي فباستخدامه في الطهي تقل نسبة مضادات الأكسدة.

    الأطعمة المضاف إليها ستيرول

    فتناول 2 جم من الستيرول المضاف على السمن النباتي أو عصير البرتقال أواللبن الزبادى يمكنه تقليل الكوليستيرول السئ LDL بنسبة 11 % حيث أن لديه القدرة على منع امتصاص الكوليستيرول ولكنها لا تؤثر على مستوى الدهون الثلاثية.

    اتباع العادات الصحية

    اتباع العادات الصحية في تناول الأطعمة ولكي تقوم هذه الأطعمة بدورها فعليك تقليل نسبة الأحماض الدهنية المشبعة في وجباتك المتمثلة في بعض الزيوت والألبان كاملة الدسم والدهون وعليك أيضاً استشارة الطبيب ومراجعته من حيث خفض الوزن والامتناع عن التدخين وذلكللحفاظ على مستوى كوليسترول منخفض.

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