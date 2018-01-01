ممثل مصري: مرضي جعلنى أفكر كثيرا في الفن الذي أقدمه

وأشار مكي إلى أن سوق الفن جعله يذهب في طريق لم يكن يريده منذ البداية، حسب بي بي سي.

وأضاف مكي حصر عمله فى الكوميديا ولم يقدم أفلام الأكشن، بالصدفة.

وقال الممثل المصري إن مرضه جعله يتوقف ليفكر جيدا في ماذا يفعل بعد ذلك في ما يقدم من فن، وأعاد حساباته تجاه هذا الأمر، حسب بي بي سي.

وأضاف مكي أنه تخرج من دراسته ولديه طموحات معينة، وأنشأ حالي شركة خاصة لكي ينتج من خلالها ما يحبه فعلا، وليس ما يفرضه عليه السوق.

وتابع قائلا:" من يمثل من أجل الشهرة مريض نفسي، وأغنيتى الأخيرة تأتي في سياق الفن الذي يريد تقديمه خلال الفترة القادمة".

وأكد مكي على أن الفن يؤثر كثيرا في الناس، وهناك من يقابلونه ويتحدثون معه بخصوص تأثير فنه في حياتهم.