بطلة مسلسل "The X-Files" تتخذ هذا القرار المحزن

أعلنت الممثلة الأمريكية، جيليان أندرسون، مع أول أيام العام الجديد، الإثنين، الأول من يناير/كانون الثاني، عن خبر محزن لكل متابعي مسلسل الخيال العلمي الشهير "The X-Files".

وقالت أندرسون، إنها قررت أنه تعتزل بطولة المسلسل، والذي كان سببا في شهرتها، منذ تسعينيات القرن الماضي، بحسب تصريحاتها لموقع "تي في إنسايدر"، نقلا عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأشارت جيليان أندرسون، إلى أن آخر مشاركة لها في مسلسل "The X-Files"، سيكون من خلال موسمه الـ 11، والذي سيبدأ عرضه الأول في 3 يناير/كانون الثاني.

So many seasons, so many shoulder pads, so much emotion! #TheXFiles pic.twitter.com/qd7tQ0T6hd — Gillian Anderson (@GillianA) December 31, 2017



25 years of night shoots, 25 years of frozen lips, 25 years of friendship.

Happy wrap @davidduchovny.

Thanks for taking this ride with me and I’ll see you in January! #TheXFiles pic.twitter.com/3Uu3L8uC6i — Gillian Anderson (@GillianA) December 22, 2017 ​

وعبرت جيليان أندرسون، عن دهشتها من انزعاج جمهور مسلسل "The X-Files" من قرار اعتزالها المشاركة فيه، بعد مرور 25 عاما، مؤكدة أنها اتخذت ذلك القرار، لاعتقادها أنها لن تظهر سوى في موسم واحد فقط، وسيتم من بعدها اختيار ممثلة بديلة لها.

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وتلعب جيليان أندرسون في أحداث مسلسل "The X-Files"، دور العميلة "دانا سكالي"، التي تحقق مع زميلها العميل "فوكس مولدر"، ويجسد دوره الممثل ديفيد ديكوفني، في حوادث تتعلق بوجود كائنات فضائية على كوكب الأرض.

وبدأت جيليان أندرسون (49 عاما) في بطولة مسلسل "The X-Files"، منذ عام 1993.

وأثار إعلان جيليان أندرسون لمسلسل "The X-Files" ردود أفعال واسعة على "تويتر"، وخاصة من جانب متابعي المسلسل، الذين اعتبر غالبيتهم أن المسلسل من دون قيمة بدون مشاركتها.