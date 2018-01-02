بالفيديو... بلد عربي يستقبل 2018 برقم قياسي

استقبلت الإمارات العربية المتحدة، من خلال إمارتها رأس الخيمة، العام الجديد 2018، بتحقيقها لرقم قياسي، أهلها للدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ودخلت رأس الخيمة، موسوعة الأرقام القياسية، من خلال عروضها للألعاب النارية، التي أشعلتها بمناسبة حلول العام الجديد، والتي انطلقت مع دقات العام الجديد.

khaleejtimes "Ras Al Khaimah begins New Year with a world record…https://t.co/fP36DKMPF0 pic.twitter.com/cow5yEEa89" — abdullah (@ali1on12) January 1, 2018

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Congratulations to Marjan Island @rasalkhaimahuae for the firework world record established at midnight of the New Year! It was a great privilege admire it in the presence of HH Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi, Ruler of Ras al-Khaimah #GuinnessWorldRecords #rasalkhaimah pic.twitter.com/8FaBHEQIEk — Italy in UAE (@ItalyinUAE) January 1, 2018

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وتم استخدام ما يقرب من ألف ومئة كيلو غرامات من المفرقعات النارية الملونة، والتي انطلقت من جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

وكان البلد الحائز على أعلى عدد من الألعاب النارية قبل الإمارات العربية المتحدة، هو اليابان، الذي حاز عليه في عام 2014، باستخدامه لـ 464.826 كيلو غرامات من الألعاب النارية.