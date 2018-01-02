جيسيكا ألبا وزوجها يحتفلان بطفلهما الثالث

ونشرت ألبا صورة لمولدها الجديد اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني على موقع إنستغرام.

A post shared by Cash Warren (@cash_warren) on Dec 24, 2017 at 4:05pm PST

كما نشر كاش وارين صورة له مع الطفل الجديد، واعدا إياه بأنه يحبه.وقال وارين إن جيسكيا أم قوية، وأن أخوته سيحبونه كثيرا.