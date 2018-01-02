أخت كيم كارداشيان تكشف سر بطنها المنتفخ

وتظهر كيندل جينر (22 عاما)، في الصورة، وهي ببطن منتفخ، ما جعل العديد من زوار مواقع التواصل الاجتماعي، يتكهنون بأنها حامل.
ولكن، نفت كيندل جينر، هذه المزاعم، بالتأكيد لهم في هذه التغريدة الطريفة على "تويتر"، بأن السر وراء بطنها المنتفخ، هو تناولها للكثير من الكعك.
i just like bagels ok!!! https://t.co/4IxM9ECLOs— Kendall (@KendallJenner) December 31, 2017
وكيندل جينر هي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، وتشارك في بطولة برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping up with the Kardashians".
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