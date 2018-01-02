أخت كيم كارداشيان تكشف سر بطنها المنتفخ

أشارت صورة، شاركتها كيندل جينر، عارضة الأزياء وأخت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، العديد من التكهنات بشأن أنها في انتظار مولودها الأول.

وتظهر كيندل جينر (22 عاما)، في الصورة، وهي ببطن منتفخ، ما جعل العديد من زوار مواقع التواصل الاجتماعي، يتكهنون بأنها حامل.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Dec 29, 2017 at 12:26pm PST

ولكن، نفت كيندل جينر، هذه المزاعم، بالتأكيد لهم في هذه التغريدة الطريفة على "تويتر"، بأن السر وراء بطنها المنتفخ، هو تناولها للكثير من الكعك.

i just like bagels ok!!! https://t.co/4IxM9ECLOs — Kendall (@KendallJenner) December 31, 2017

​وكيندل جينر هي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، وتشارك في بطولة برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping up with the Kardashians".