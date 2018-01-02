"أبل" تقدم عرضا سخيا لمستخدمي هواتف "آيفون" القديمة

بعدما أعلنت لملاك هواتف "آيفون 6" عن استبدالها لبطارياتها في حال قدمها، قررت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل" أن تتمادى في عروضها السخية مع عملائها.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج"، نقلا عن موقع "ماك رومرز"، فإن "أبل" أكدت بأنها ستستبدل بطارية هاتف "آيفون 6"، بغض النظر عن حالتها ومدى كفاءتها.

وأضاف الموقع، أن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، وافقت على استبدال بطارية هاتف "آيفون 6"، حتى لو أظهرت الاختبارات أنها تحتفظ بأقل من 80 في المئة من طاقتها الأصلية.

ويأتي عرض "أبل" الجديد، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي، بـأنها قررت أن تخفض من سعر استبدال بطارية هاتف "آيفون 6"، التي هي خارج الضمان لتصبح بـ 29 دولار أمريكي، بدلا من 79 دولار.

واتخذت "أبل" هذا القرار، بعدما أقرت في 20 ديسمبر/كانون الأول، أن نظام تشغيل هواتف "آيفون" له تأثير في إبطاء بطاريات الهواتف، ولامت في هذا أنها مصنوعة من مادة الليثيوم، التي تصيبها الشيخوخة سريعا، وتوزع الطاقة بشكل غير متساوي على الجهاز، ما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الهواتف بشكل مفاجئ.

وأدى اعتراف "آبل" السابق، إلى اعتقاد المستهلكين أنها تبطئ هواتفها القديمة "عمدا"، لتشجيع العملاء على شراء نماذج أحدث من هواتف "آيفون".