العباقرة قد يفشلوا في دراسة الرياضيات

يعاني بعض الأطفال في مرحلة الدراسة الابتدائية من صعوبات في تعلم مادة الرياضيات، ما قد يدفع المحيطين بهم إلى أن يصفوهم بالغباء وضعف القدرات.

© AFP 2017/ Adem Altan برلماني تركي: الطفل الذي لا يعرف الجهاد لا يستفيد من دراسة الرياضيات

عرض موقع Indy 100 دراسات تفيد بأن أصحاب المستوى المتواضع في الرياضيات من الممكن أن يكونوا عباقرة وأن ضعف مستواهم في حل المسائل الرياضية لا علاقة له بنقص ذكائهم.

وأوضح الموقع أن فكرة وجود أشخاص موهوبين بالفطرة في الرياضيات ما هو إلا أسطورة شائعة، وهو ما أكدته إليزابيث ستيرن، الباحثة بمعهد زيورخ للتكنولوجيا، والتي أرجعت ضعف مستويات بعض الطلاب في الرياضيات إلى خلل في أنظمة التعليم.

وسلطت الباحثة الضوء على أن المذاكرة الجادة تفوق أهمية الجينات فيما يتعلق بالمستوى في مادة الرياضيات، في حين أن افتراض أن بعض الأطفال ليس لديهم استعداد فطري للتعامل مع مادة الرياضيات من شأنه إحباطهم وجعلهم ييأسون أمام أولى عقبات حياتهم.

وفي دراسة أجريت على 3520 طالبًا، وجد الباحثون أن تقدم مستوى الطلاب في الرياضيات لا علاقة له بمعدل ذكائهم، بل بتحفيز الطالب وتشجيعه على مذاكرتها، ما قد يرفع مستويات طلاب أقل ذكاء من غيرهم، ويجعل طلاب مستوى ذكائهم يصل إلى حد العبقرية فاشلين في المادة ذاتها.