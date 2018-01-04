العباقرة قد يفشلوا في دراسة الرياضيات

وأوضح الموقع أن فكرة وجود أشخاص موهوبين بالفطرة في الرياضيات ما هو إلا أسطورة شائعة، وهو ما أكدته إليزابيث ستيرن، الباحثة بمعهد زيورخ للتكنولوجيا، والتي أرجعت ضعف مستويات بعض الطلاب في الرياضيات إلى خلل في أنظمة التعليم.
وسلطت الباحثة الضوء على أن المذاكرة الجادة تفوق أهمية الجينات فيما يتعلق بالمستوى في مادة الرياضيات، في حين أن افتراض أن بعض الأطفال ليس لديهم استعداد فطري للتعامل مع مادة الرياضيات من شأنه إحباطهم وجعلهم ييأسون أمام أولى عقبات حياتهم.
وفي دراسة أجريت على 3520 طالبًا، وجد الباحثون أن تقدم مستوى الطلاب في الرياضيات لا علاقة له بمعدل ذكائهم، بل بتحفيز الطالب وتشجيعه على مذاكرتها، ما قد يرفع مستويات طلاب أقل ذكاء من غيرهم، ويجعل طلاب مستوى ذكائهم يصل إلى حد العبقرية فاشلين في المادة ذاتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)