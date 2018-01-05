"قنبلة الطقس"...عاصفة ثلجية تصاحبها رياح عاتية شرق كندا "فيديو"

تسبب عاصفة ثلجية في إلغاء شركات طيران لعشرات الرحلات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في شرق كندا اليوم الجمعة، مع بدء هبوب عاصفة قوية قادمة من الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز، فقد أعلن مرفق نوفاسكوشيا باور في موقعه على الإنترنت إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 17 ألف شركة ومنزل في إقليم نوفاسكوشيا الكندي.

وأدت العاصفة الشديدة إلى إلغاء وتأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى مطار هاليفاكس ستانفيلد، وأطلق خبراء الأرصاد اسم "قنبلة الطقس" على العاصفة سريعة التطور التي تصاحبها رياح عاتية وثلوجا.

وصرحت متحدثة أن 85 رحلة ألغيت بسبب عواصف ثلجية أثرت على الملاحة في مطارات بأقاليم "يو برونزويك" ونوفاشكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد.

ومن جانبه قال جين فيليب بيجن خبير الأرصاد الكندي إن من المتوقع أن تشهد بعض مناطق كندا رياحا سرعتها 110 كيلومترات في الساعة.

Nor'easter rapidly entered 'weather bomb' status, with a 24 mb drop in pressure in just 7 hours! This is one impressive storm. #ATLstorm pic.twitter.com/8lBDbgEhX0 @weathernetwork https://t.co/DVDyoul7z1 — IBACanada (@IBACanada) January 4, 2018

​وحذرت توقعات من سقوط ثلوج في بعض مناطق إيسترن كيبيك، يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا.