"قنبلة الطقس"...عاصفة ثلجية تصاحبها رياح عاتية شرق كندا "فيديو"

وأدت العاصفة الشديدة إلى إلغاء وتأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى مطار هاليفاكس ستانفيلد، وأطلق خبراء الأرصاد اسم "قنبلة الطقس" على العاصفة سريعة التطور التي تصاحبها رياح عاتية وثلوجا.
وصرحت متحدثة أن 85 رحلة ألغيت بسبب عواصف ثلجية أثرت على الملاحة في مطارات بأقاليم "يو برونزويك" ونوفاشكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد.
ومن جانبه قال جين فيليب بيجن خبير الأرصاد الكندي إن من المتوقع أن تشهد بعض مناطق كندا رياحا سرعتها 110 كيلومترات في الساعة.
Nor'easter rapidly entered 'weather bomb' status, with a 24 mb drop in pressure in just 7 hours! This is one impressive storm. #ATLstorm pic.twitter.com/8lBDbgEhX0 @weathernetwork https://t.co/DVDyoul7z1— IBACanada (@IBACanada) January 4, 2018
وحذرت توقعات من سقوط ثلوج في بعض مناطق إيسترن كيبيك، يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا.
Producers from Atlantic Canada are making final preparations for a winter storm dubbed a “weather bomb,” expected to hit the Maritimes today: https://t.co/g4iQH9MJfT pic.twitter.com/jAWp3nW1SX— Farms.com Ontario Ag (@OntAg) January 4, 2018
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