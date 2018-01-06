أحلام تحقق أمنيات بعض جمهورها مع بداية 2018

وكان من بين الأمنيات التي تلقتها أحلام، رغبة إحداهن في أن ترى والدتها، بعدما امتنعت عن رؤيتها منذ فترة طويلة، بسبب ظروف محددة.
وسألت أحلام المتابعة: "ليه وين أمك؟"، لتجيبها: "أمي في بلد وأنا في بلد ولي أكثر من سنة ما شفتها، ومرة اشتقت لها، وما أقدر أجيبها عندي بسبب ظروفي".
وتابعت أحلام محاورتها للفتاة، وطلبت منها أن تتواصل معها عبر البريد الخاص، قائلة لها: "وش ظروفك حبيبتي؟ تعالي خاص والله إن قدّرني ربّي وديتك لها ولو بطيارة خاصة تشوفيها إن شاء الله وترجعين. لا تكتبين ع العام تعالي خاص عملت لك فولو".
ليه وين أمك ؟؟؟💔— Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 1, 2018
كما أن أحلام حققت أمنية معجبة أخرى، ترغب في أن تكمل تعليمها، لتؤكد المطربة لها بأنها ستتكفل بمصاريف دراستها.
انا أتكفل بدراستك حبيببي 🙏🏻— Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) December 30, 2017
وطلب أحد متابعيها أن تحضر حفل زفافه في فلسطين، لتسأله أحلام في المقابل عن موعد الزفاف.
متى زواجك 🎉🎉🎉— Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 4, 2018
وكانت أحلام اختتمت عام 2017، بخروجها من لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "The Voice"، واستبدال محطة "إم بي سي" السعودية لها بالمطربة الكويتية نوال، على خلفية عدم توضيح موقفها من "الأزمة الخليجية القطرية".
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