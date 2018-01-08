بالفيديو مذيع يهين كبير مستشاري ترامب على الهواء مباشرة

قام مذيع أمريكي على قناة "سي إن إن" بتوجيه إهانة لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ميلر، الذي يعتبر من أبرز وأهم المستشارين في البيت الأبيض بواشنطن.

سبوتنيك

وجاءت إهانة المذيع بعد قيام المستشار ستيفن ميلر بوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عبقري وشن هجوماً على التغطية الإخبارية على الكتاب الصادر ضد ترامب.

وقال ميلر "الواقع هو أن الرئيس عبقرية سياسية" فرد عليه المذيع قائلا "ليست لدي فكرة عن سبب مهاجمتك لي" مضيفاً أن ميلر "مجامل بحماس" وطلب منه "الهدوء" قبل أن ينهي المقابلة.

وقال المذيع لمستشار الرئيس الأميركي إن كل همه هو أن يرضي شخصاً واحداً وهو ترامب، وأضاف وهو ينهي المقابلة "أعتقد أننا أضعنا ما يكفي من وقف المشاهدين". وبعد ذلك قام بانهاء بث البرنامج.