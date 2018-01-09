بالصورة... نيكول كيدمان تدشن حسابا على إنستغرام لأول مرة

التحقت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان رسميًا بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وذلك بعد أن دشنت حسابًا رسميًا لها للمرة الأولى.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيدمان، البالغة من العمر 50 عامًا، احتفلت بحصولها على جائزة غولدن غلوب، أمس الاثنين، بتدشين حسابًا رسميًا لها على موقع إنستغرام، لتكون أول ما تنشره على الحساب الجديد صور استلامها الجائزة.

وخلال الساعات الأولى لتدشين حسابها على إنستغرام، تجاوز عدد متابعي كيدمان 350 متباع، لتثبت مهارتها كمستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أرفقت أول صورها ممسكة بالجائزة، وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن فخرها بالحصول على الجائزة.

يذكر أن أن كيدمان فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أوفيلم تليفزيوني، وذلك عن دورها في مسلسل " بيغ ليتيل لايز"، متفوق على منافسيها ريس ويذرسبون وجيسيكا لانج وسوزان ساراندول وجيسيكا بيل، جاء توزيع الجوائز على الفائزين كما يلي:

إليزبيث موس فازت بأفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها فى مسلسل "ذا هاند ميد تال"، راشيل بروسنان أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن دورها في مسلسل " ميس مارسيل"، وسام روكويل أفضل ممثل مساعد، واستيرلينج ك. فاز بأفضل ممثل درامي، فيما حصل أليكساندر سكارسجارد على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير.

وفاز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل موسيقى تصويرية ، وفازت أغنية This Is Me بأفضل أغنية عن فيلم The Greatest Showman.