عائلة فيرساتشي تتبرأ من مسلسل تلفزيوني أمريكي يجسد قصة مقتله

نأت عائلة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جياني فيرساتشي بنفسها عن مسلسل تلفزيوني أمريكي مرتقب يدور حول حادثة قتله.

© AFP 2017/ Joseph Eid "إلهة الياسمين" السورية... عرض أزياء أسطوري في بيروت 12

يبدأ عرض المسلسل، الذي تنتجه شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس"، في الأسبوع المقبل، وهو من بطولة الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز والمغني ريكي مارتن من بويرتوريكو.

ولقي جياني فيرساتشي مصرعه بالرصاص على يد سفاح يدعى آندرو كونانان عند مدخل منزله الساحلي في ميامي بولاية فلوريدا عام 1997.

وقالت شركة فيرساتشي في بيان، أمس الاثنين، إنها "لم تعط إذنا ولم تشارك في المسلسل التلفزيوني"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن المسلسل ينبغي اعتباره "قصة خيالية" لأنه مستوحى من كتاب لم تتم إجازته وهو كتاب (فالجر فيفورس) من تأليف مورين أورث.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس" للحصول على تعليق.

كان فيرساتشي قد أسس عام 1978 بيت الأزياء الذي يحمل اسمه ويشتهر بشعار رأس ميدوسا، وفي 2014 اشترت شركة بلاكستون الأمريكية الخاصة حصة 20 بالمئة فيه.

والمديرة الفنية للدار حاليا هي دوناتيلا شقيقة جياني وتتولى أيضا منصب نائبة رئيس المجموعة.