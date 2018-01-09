النجمة الأعلى متابعة على "إنستغرام" تصفي عدد متابعيها إلى 37 فقط

واحتفظت سيلينا غوميز (25 عاما) في المقابل، بمتابعة حساب صديقتها المطربة الأمريكية تايلور سويفت، والممثلة الأمريكية الكوميدية إيمي شومر، والممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا.
Damn, Selena has unfollowed a lot of people on Instagram. 😂 pic.twitter.com/sKLvc52xKF— Selena Gomez News (@LifeWithSelG) January 7, 2018
ولم توضح سيلينا غوميز سر إجرائها لذلك التغيير عبر حسابها على موقع تبادل الصور الشهير، بينما رجحت تقارير بأنها ترغب في بدء فصل جديد من حياتها، مع بداية عام 2018.
يذكر أن سيلينا غوميز كانت أكثر مشاهير العالم متابعة عبر موقع "إنستغرام" في 2017، بعدد متابعين بلغ 132 مليون متابع.
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