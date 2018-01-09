النجمة الأعلى متابعة على "إنستغرام" تصفي عدد متابعيها إلى 37 فقط

قررت المطربة الأمريكية سيلينا غوميز، أن تجري تنقية كبيرة لمتابعيها، البالغ عددهم 300 عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ليصل عددهم إلى 37 متابعا فقط.

© AFP 2017/ ANWAR AMRO بالصور... أكثر 10 مشاهير عرب متابعة من الجمهور على "إنستغرام" في 2017

ومن ضمن المشاهير، الذين توقفت سيلينا عن متابعتهم، المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد، وفقا لتقرير قناة "!E" الأمريكية

واحتفظت سيلينا غوميز (25 عاما) في المقابل، بمتابعة حساب صديقتها المطربة الأمريكية تايلور سويفت، والممثلة الأمريكية الكوميدية إيمي شومر، والممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا.

Damn, Selena has unfollowed a lot of people on Instagram. 😂 pic.twitter.com/sKLvc52xKF — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) January 7, 2018

ولم توضح سيلينا غوميز سر إجرائها لذلك التغيير عبر حسابها على موقع تبادل الصور الشهير، بينما رجحت تقارير بأنها ترغب في بدء فصل جديد من حياتها، مع بداية عام 2018.

يذكر أن سيلينا غوميز كانت أكثر مشاهير العالم متابعة عبر موقع "إنستغرام" في 2017، بعدد متابعين بلغ 132 مليون متابع.