فتوى دينية تحرم تناول الجمبري في الهند

أفتى واحد من أبرز رجال الدين الإسلامي في الهند، بتحريم أكل الجمبري.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد محمد عظيم الدين، رئيس مفتي المدرسة الدينية في جاميا نيزاميا، أن الجمبري من المفصليات وهو قريب من الحشرات ولا يجب تناوله.

وشدد عظيم الدين على أن تناول الجمبري حرام ومحظور.

وتسببت الفتوى في حالة من الصدمة داخل أوساط بائعي المأكولات البحرية، كون الجمبري من أهم المأكولات البحرية في الهند.

ويعد الجمبري من أهم الأطباق الشعبية والأكثر استهلاكا في الهند، وكانت فتاوى عديدة قد سمحت بأكله.