"فورد" تقتحم مجال توصيل الطلبات للمنازل

قالت شركة "فورد" الأمريكية للسيارات، الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني، أنها تعتزم اقتحام مجال خدمة التوصيل للمنازل، من خلال سياراتها ذاتية القيادة.

وأشارت عبر مدير أسواقها العالمية، جيم فارلي، على هامش معرض "CES"، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بأنها ستتعاون مع شركة "بوست مايتس" لخدمة التوصيل، من أجل البدء في هذه الميزة، وفقا لـ وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف فارلي بأن "فورد"، ستبدأ في اختبار خدمة توصيل الطلبات، في وقت لاحق من العام الحالي، بداخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وستقوم بتوصيل الأفراد والطعام والطرود.

وتسعى "فورد" بهذه الخطوة، أن تنافس طموحات شركات عالمية متخصصة في التوصيل، مثل "أوبر"، ولإثبات أن صناع سيارات، وتحديدا الذين يمتلكون جذورا في التكنولوجيا، يسعون لبناء "بيزنس" خاص بهم ومستقل، من خلال سياراتهم ذاتية القيادة.

وأوضح جيم فارلي أن الهدف من تشغيل "فورد" لسياراتها ذاتية القيادة، في خدمة التوصيل، هو استغلال الفترة التي لا تقل فيها أفرادا، من أجل جني المال والمكاسب.

وستعمل سيارات "فورد" ذاتية القيادة، بأنظمة هجينة، تعتمد على المحركات التي تعمل بالوقود، من أجل توسيع نطاق وقوة الإليكترونيات اللازمة للقيادة الآلية.

وكانت "فورد"، أعلنت بأنها ستطلق سياراتها ذاتية القيادة في عام 2021.