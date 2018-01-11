صور جديدة لكوكب المشتري... أشبه بلوحة فنية

وتم تعديل الصور تم تعديلها من قبل عالمين ماهرين، هما جيرالد أيشتادت، وشون دوران، واللذان عززاها بواسطة الألوان والتباين، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

NASA’s Juno spacecraft was a little more than one Earth diameter from Jupiter when it captured this mind-bending, color-enhanced view of the planet’s tumultuous atmosphere. See more photos from Juno here: https://t.co/xmLnbrYrph pic.twitter.com/M7fQG3NeEg — WIRED (@WIRED) January 10, 2018

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وكانت المركبة "جونو" التابعة لـ "ناسا"، تدور حول كوكب المشتري منذ عام 2016، وأنجزت 9 دورات تحليق فوقه، ووفرت بيانات غير مسوبقة حول الكوكب الغامض.

ومن الممكن ملاحظة من الصور، الجو المضطرب لكوكب المشتري، مع وجود عواصف تحوم حوله.

وتبدو الصور الجديدة لكوكب المشتري، أشبه بلوحة الفنان التشكيلي العالمي فنسنت فان جوغ، "Starry Night" "ليلة مليئة بالنجوم"، التي رسمها في عام 1889.