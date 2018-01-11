فكرة غريبة في إعلان للحصول على خصم

طرحت شركة "إيكيا" السويدية للأثاث المنزلي، فكرة دعائية غير مسبوقة، على عميلاتها، مقابل الحصول على خصم منها.

ونشرت "إيكيا" في المجلة الخاصة بها، إعلانا دعائيا، يضم اختبارا للحمل، والذي تقوم فيه العميلات بالتبول في جزء محدد منه، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأكدت "إيكيا"، أنه في حال أن نتيجة الحمل جاءت إيجابية، فإنه سيتم منح خصم خاص بنسبة 50 في المئة، على مستلزمات الأطفال لديه.

Genius idea from Ikea — Ad doubles as a pregnancy test. If you’re pregnant, peeing on the ad reveals a special discounted price on cots. pic.twitter.com/kWuJfOwpIX — Andrew Bloch (@AndrewBloch) January 10, 2018

وسيظهر الخصم، في الإعلان نفسه، فور ظهور النتيجة، وثبوت الحمل.

وقامت بتطوير فكرة التبول في الإعلان، شركة التقنية "مختبرات ميرسين".

واستلزم من "إيكيا" من ثلاثة إلى أربعة أشهر، من أجل تنفيذ الإعلان.

Ikea is giving pregnant women a huge discount — if they pee on this coupon pic.twitter.com/PpaxJGMQX9 — NowThis (@nowthisnews) January 10, 2018

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وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بفكرة "إيكيا" المبتكرة في الدعاية لمنتجاتها.