تعهد جديد من رئيسة وزراء بريطانيا بحلول 2042

وبينما كان هناك ترحيب بالإجراءات التي أعلنتها وهي تمديد العمل بتحصيل خمسة بنسات من العملاء عن كل كيس بلاستيكي لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة ليشمل كل متاجر التجزئة وتخصيص ممرات بالمتاجر الكبيرة للطعام غير المغلف وزراعة غابة شمالية جديدة، إلا أن بعض النواب قالوا إن الإجراءات غير كافية.
وقالت ماي أمام جمهور غرب لندن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن حزبها يقدم تعهدا مهما "بالعمل على أن يصبح جيلنا أول جيل يترك البيئة الطبيعية في حالة أفضل مما وجدناها عليها".
ووصفت كارولاين لوكاس زعيمة "حزب الخضر" الإجراءات بأنها "مبهمة"، وقالت إنها ليست حلولا جادة ومستدامة على المدى البعيد.
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