تعهد جديد من رئيسة وزراء بريطانيا بحلول 2042

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الخميس، بالقضاء على مخلفات البلاستيك غير الضرورية بحلول عام 2042، وذلك في إطار "خطة عمل وطنية" تأمل أن تظهر أن حكومتها تهتم بما هو أكثر من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبالكشف عن جدول أعمال بيئي جديد، تتطلع ماي لتجاوز الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وفضائح وانتخابات لم تتم دراستها بعناية وتسعى لتوسيع نطاق التأييد لحزب المحافظين الذي تتزعمه.

وبينما كان هناك ترحيب بالإجراءات التي أعلنتها وهي تمديد العمل بتحصيل خمسة بنسات من العملاء عن كل كيس بلاستيكي لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة ليشمل كل متاجر التجزئة وتخصيص ممرات بالمتاجر الكبيرة للطعام غير المغلف وزراعة غابة شمالية جديدة، إلا أن بعض النواب قالوا إن الإجراءات غير كافية.

وقالت ماي أمام جمهور غرب لندن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن حزبها يقدم تعهدا مهما "بالعمل على أن يصبح جيلنا أول جيل يترك البيئة الطبيعية في حالة أفضل مما وجدناها عليها".

ووصفت كارولاين لوكاس زعيمة "حزب الخضر" الإجراءات بأنها "مبهمة"، وقالت إنها ليست حلولا جادة ومستدامة على المدى البعيد.