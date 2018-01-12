مارك زوكربيرغ: تغييرات شاملة في فيسبوك تقلل من وقت استخدامه

أعلنت إدارة شركة فيسبوك، اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، اعتزامها تطبيق تغييرات شاملة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، من شأنها إعطاء الأولوية للروابط الاجتماعية وتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع.

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" يلغي هذه الخدمة من "ميسينجر"

وأوضح مارك زوكربيرغ ، مؤسس فيسبوك، أن التغييرات المزمع تطبيقها على فيسبوك ستعطي الأولوية للصداقة والعلاقات الأسرية على حساب علاقة جمهور المتابعين بالمشاهير، بحيث تمنح منشورات الأصدقاء وأفراد العائلة الأولوية الأولى للظهور على الصفحة الرئيسية للمستخدم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وصرح جون هيجمان، مدير إنتاج الصفحة الرئيسية في فيسبوك، بأن التغيير المزمع تطبيقه كبير بالفعل يهتم بالتفاعلات الاجتماعية، ومن الممكن أن يقلل من وقت بقاء المستخدمين على الموقع إلا أنه سيكون وقتًا أكثر قيمة للمستخدم وأكثر فائدة للفيسبوك كمشروع استثماري.

وضرب هيجمان مثلا للتغيير المقصود، بأنه إن تم رفع مقطع فيديو عائلي سيعمل الموقع على جذب الانتباه إليه أكثر من منشور يحمل صورًا لنجم من المشاهير أو مطعم مفضل، وذلك انطلاقا من إيمانهم بأن الروابط بين البشر أهم من المحتوى الاستهلاكي.

وأوضحت شركة فيسبوك أنه من المقرر تفعيل التعديلات الجديدة على مستوى المستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأسابيع القادمة.

وكان موقع "ذا فيرج"، قد ذكر أن "فيسبوك" قررت أن تستغني عن خدمات مساعدها "إم"، في 19 يناير/كانون الثاني، والذي هو بمثابة مساعد شخصي، مثل "سيري" المتواجدة على هواتف "آيفون".

وكان المساعد "إم"، متوافرا لما يقرب من 2000 مستخدم بداخل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانطلق في شهر أغسطس من عام 2015، ويوفر اقتراحات بشأن طرق الدفع، وأفضل المطاعم، والتخطيط لقضاء إجازة.