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    ثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017

    هذا المكان درجة حرارته 25 تحت الصفر مدة 14 يوما... كيف يعيش سكانه

    © REUTERS/ Zohra Bensemra
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    تجمدت أراضي هذه الجزيرة كلها جراء البرد القارس الذي يستمر عدة أيام.

    إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
    © REUTERS/ KCNA
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    في جزيرة جيجو السياحية في شبه الجزيرة الكورية التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة، اضطربت الحركة الطبيعية في الطرق الجوية والبحرية والبرية، حيث منع الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي، حسب "يونهاب".

    وانخفضت درجة الحرارة صباح اليوم، الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ، إقليم كانغ وون شمال شرقي البلاد إلى 24.8 تحت الصفر.

    ووصلت درجة الحرارة في سيئول صباح اليوم إلى 15.1 درجة تحت الصفر وانتشون إلى 14.2 درجة وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر، وبوسان إلى 8.8 نقطة تحت الصفر، حسب "يونهاب".

    وسجلت آنهونغ في بلدة هونغ سونغ أدنى درجة حرارة في الصباح بلغت 24.8 درجة تحت الصفر.

    وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بسمك 1-5 سم في المناطق الساحلية غرب جنوبي البلاد وجزيرة جيجو وتساقط الثلوج بـأقل من 5 ملم.

    وصدر تنبيه من تساقط الثلوج الكثيفة في جزيرة جيجو السياحية، حيث يعاني السياح العالقين في المطار وسكان الجزيرة من المصاعب الناجمة عن تعطيل الرحلات الجوية.

    وسهر حوالي 2500 شخص من العالقين في المطار ليلا في صالة المطار الليلة الماضية، بعد أن أوقف تشغيل المطار منتصف الليل.

    هذا وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية بأن الطقس سيعتدل في غضون يوم 14 ويعود إلى معدل درجة الحرارة السنوي.

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    أخبار اليوم, مركز الأرصاد الجوية, كوريا, كوريا اشمالية, كوريا الجنوبية
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