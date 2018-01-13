شبكة أمريكية: الأهلي المصري في طريقه للتعاقد مع لاعب عالمي

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن النادي الأهلي المصري في طريقه للتعاقد مع لاعب كرة قدم عالمي، بحسب ما ذكرته مصادر خاصة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH هكذا رد أمير سعودي على عمرو أديب بشأن الأهلي المصري

وأوضحت الشبكة الأمريكية، إنه تقرر التعاقد مع لاعب عالمي بعد عقد اجتماع سري في العاصمة السعودية يوم الخميس الماضي، بين رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، إلا أنه لم يتم الكشف عن هوية اللاعب حتى الآن.

يشار إلى أن محمود الخطيب كان قد سافر إلى السعودية للاجتماع بآل الشيخ قبل التوجه إلى الإمارات من أجل حضور مباراة السوبر المصري بين فريقه والنادي المصري البورسعيدي في ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين، والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بهدف نظيف.

يذكر أن النادي الأهلي فاز ببطولة السوبر المصري، أمس السبت، وقد فاز الأهلي على منافسه المصري البورسعيدي، بهدف مقابل لا شيء، بذلك يحقق الأهلي بطولة السوبر للمرة العاشرة في تاريخه.