رصد إصابات بإنفلونزا الطيور في بريطانيا

رصدت وزارة الزراعة البريطانية، أمس الجمعة، سلالة إنفلونزا الطيور (إتس5إن6) في 17 طائرا بريا في ساوث دورست.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فإن الوزارة أعلنت أنها المرة الأولى في البلاد هذا الشتاء، التي يتم فيها رصد إصابات بإنفلونزا الطيور.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطر على الصحة العامة والدواجن ما زال منخفضا.

وأوضحت أن السلالة الحالية مختلفة عن تلك التي أصابت أناسا في الصين العام الماضي.

يذكر أن نحو 300 شخص لقوا حتفهم بسلالة (إتش7إن9) في الصين، من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى أكتوبر 2017.