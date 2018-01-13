اكتشاف مواد إباحية في ألعاب غوغل للأطفال

أعلنت شركة "شيك بوينت" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني عن اكتشاف برامج خبيثة تحمل موادًا إباحية مقترنة بملفات ألعاب الأطفال التي يتم تحميلها من متجر "غوغل بلاي".

وذكر موقع TNW المعني بأخبار التكنولوجيا، أنه تم الكشف عن وجود إعلانات إباحية لا تتناسب بطبيعة الحال مع المرحلة العمرية للأطفال، لكنها تظهر خلال ممارستهم الألعاب المفضلة لديهم، ما قد يشكل خطرًا لا يلتفت إليه الكثير من الآباء والأمهات.

وحذر الموقع من أن الإعلانات الإباحية يتم عرضها بفعل ملفات خبيثة malware، بحيث تغطي الصور الإباحية شاشة اللعب أمام الطفل، ومن بين الصور التي تظهر للممارس تلك الألعاب صور للنجمة الأمريكية كيم كارديشان.

وتزيد صعوية التعامل مع تلك الملفات الخبيثة لأنها تخدع المستخدم بدعوته لتحميل برنامج مضاد للفيروسات مزيف، وبمجرد تحميل البرنامج يستخدم رقم هاتف المستخدم لنشر مواده غير المرغوب فيها.

في سياق آخر، أطلقت شرك "غوغل" العالمية تطبيقا جديدا لمحبي السفر حول العالم، التطبيق الجديد سيسهل للمسافرين عملية العثور على أرخص وأفضل الحجوزات لرحلات الطيران والفنادق.

ويتيح التطبيق الجديد والمعروف باسم Google Flights للمسافر التعرف على أفضل وقت لشراء تذكرة طيران والوقت الأفضل للقيام بحجز في الفندق.