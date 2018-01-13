نعم موجودة ومخيفة جدا... فيديو لأفعى برأسين

"نعم هي موجودة.. ونعم أنها مخيفة جدا!"... هذا كان التعليق الذي نشرته صفحة موقع " culturacolectiva" على "فيسبوك" مع فيديو غريب لمجموعة من الأفاعي ذات الرأسين.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser بالفيديو...أفعى سامة تنقض على مروضها خلال مقابلة تلفزيونية

على الرغم من أن الكاميرات ترصد في الآونة الأخيرة الكثير من حالات لحيوانات تولد برأسين، لكن تظل للأفعى أو الثعبان مكانة مميزة بين المخلوقات، لما تحمله من دلالات لدى الكثير من الشعوب.

وبحسب "ديلي ميلل" يؤكد الخبراء الذين اطلعوا على هذا الأمر بأن رأسيّ الأفعى مستقلين بذاتهما، حتى أنهما يحاولان الهجوم على بعضهما، بل وابتلاع أحدهما الآخر.

ولا تعيش الأفاعي ذات الرأسين أكثر من بضعة أشهر، علما أن أتباع الديانة الهندوسية يقدسونها ويعبدونها ويتفاءلون بها خيرا.