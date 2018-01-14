اختراق قراصنة أتراك لـ "تويتر" رئيس تحرير "شبيغل" الألمانية

ووفقاً للترجمة، فقد ذكرت الرسالة: "نود الاعتذار عن الأخبار السيئة والتي ننشرها عن تركيا ورجب طيب أردوغان".
وقام القراصنة بتغيير صورة حساب برينكبايومر الرئيسية من خلال اضافة شعار باللغة التركية "نستمر في المراقبة بصمت".
ومن جهة أخرى غردت شبيغل على موقع تويتر: "تم اختراق حساب رئيس التحرير كلاوس برينكبيومر، وآخر تغريدة عن أردوغان والصورة الرئيسية للحساب لا تمت لنا بصلة، ونحن نتعامل مع الوضع".
وظلت التغريدة مثبته لمدة ساعتين على الحساب حتى الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد. ولم يتضح بعد من كان وراء الاختراق.
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