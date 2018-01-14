اختراق قراصنة أتراك لـ "تويتر" رئيس تحرير "شبيغل" الألمانية

تعرض حساب تويتر الشخصي لرئيس تحرير مجلة شبيغل الألمانية، كلاوس برينكبايومر، للقرصنة في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما أكدت المجلة الألمانية، حيث استخدم الحساب في نشر رسالة مؤيدة لتركيا.

© AFP 2018/ Leon Neal تويتر يحسم الجدل حول حجب حسابات الرؤساء "مثيري الجدل"

ونشر القراصنة التغريدة مرفقة بصورة للعلم التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللغة التركية مع ترجمة ألمانية.

ووفقاً للترجمة، فقد ذكرت الرسالة: "نود الاعتذار عن الأخبار السيئة والتي ننشرها عن تركيا ورجب طيب أردوغان".

وقام القراصنة بتغيير صورة حساب برينكبايومر الرئيسية من خلال اضافة شعار باللغة التركية "نستمر في المراقبة بصمت".

ومن جهة أخرى غردت شبيغل على موقع تويتر: "تم اختراق حساب رئيس التحرير كلاوس برينكبيومر، وآخر تغريدة عن أردوغان والصورة الرئيسية للحساب لا تمت لنا بصلة، ونحن نتعامل مع الوضع".

وظلت التغريدة مثبته لمدة ساعتين على الحساب حتى الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد. ولم يتضح بعد من كان وراء الاختراق.