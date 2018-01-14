عرض أخر قطعة من علم المملكة المتحدة في مزاد علني

تعرض قطعة من علم المملكة المتحدة يعتقد أنها جزء من العلم الذي رفرف على سفينة القائد العسكري البريطاني اللورد هوراشيو نيلسون خلال معركة الطرف الأغر الشهيرة في مزاد تقيمه دار سوذبيز للمزادات هذا الشهر.

© Sputnik. Said Tcarnaev فيديو يثير الجدل..."عجل" مولود بشعار علم دولة

وتلك القطعة ضمن المجموعة التذكارية لنيلسون المعروضة للبيع في المزاد والتي تشمل أسلحة وصندوقه الخاص وخطاباته الشخصية. وتعرض ضمن مزاد لمجموعة من الموروثات الملكية والارستقراطية.

وأبعاد القطعة هي 86 سنتيمترا و92 سنتيمترا وتقدر دار المزادات سعرها بما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف جنيه استرليني (108 آلاف-135 ألف دولار).

وقال جابرييل هيتون وهو متخصص في الكتب والمخطوطات في سوذبيز لرويترز "للعلم قصة رائعة".

وتابع قائلا "لقد استخدم في مراسم الجنازة العظيمة التي أقيمت لنيلسون بعد مقتله في المعركة. وقطع العلم لأجزاء واحتفظ به البحارة الذين ظلوا يدينون بالولاء لقائدهم المحبوب الراحل الذي فقدوه".

وفي عام 2009 تم بيع آخر علم كامل كان يرفرف على سفن شاركت في المعركة مقابل 384 ألف جنيه استرليني وهو ما فاق السعر التقديري بعشرين مثلا.

ودارت معركة الطرف الأغر البحرية عام 1805 وتغلب فيها البريطانيون على أسطول فرنسي إسباني يفوقهم عددا. وأصيب نيلسون إصابة قاتلة خلال المعركة مما خلد صورته كبطل قومي في بريطانيا.

(رويترز)