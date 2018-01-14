بالصورة... عسل بنكهة الكهرباء

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورا لخلية نحل في مكان غريب، حيث قام النحل ببناء منزله داخل عداد للكهرباء في مدينة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهرت الصور امتلاء العداد كاملا بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، مما أثار الدهشة لدى النشطاء واصفين الحالة بأنها "عسل بنكهة الكهرباء".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد عدادات الكهرباء المغطاة بخلايا النحل في مدينة صبيا بمنطقة جازان.



وظهر في الصورة العداد مغطى بالكامل بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، وهما ما أثار الدهشة بين المغردين واصفين هذه الحالة بـ ” فن عسل بنكهة الكهرباء ” pic.twitter.com/fjPJBAAetm — جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) January 14, 2018

كما طالب المغردون بسرعة التدخل من الجهات المختصة، ليتفاعل معهم حساب "صديق الكهرباء" المختص بمعالجة ملاحظات السلامة، مطالبا إياهم بتزويدهم بتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط مع رقم الهاتف لمعالجة الملاحظة.