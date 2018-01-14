بالصورة... عسل بنكهة الكهرباء

وأظهرت الصور امتلاء العداد كاملا بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، مما أثار الدهشة لدى النشطاء واصفين الحالة بأنها "عسل بنكهة الكهرباء".
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد عدادات الكهرباء المغطاة بخلايا النحل في مدينة صبيا بمنطقة جازان.— جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) January 14, 2018
وظهر في الصورة العداد مغطى بالكامل بخلايا النحل الممتلئة بالعسل الأبيض، وهما ما أثار الدهشة بين المغردين واصفين هذه الحالة بـ ” فن عسل بنكهة الكهرباء ” pic.twitter.com/fjPJBAAetm
كما طالب المغردون بسرعة التدخل من الجهات المختصة، ليتفاعل معهم حساب "صديق الكهرباء" المختص بمعالجة ملاحظات السلامة، مطالبا إياهم بتزويدهم بتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر الخرائط مع رقم الهاتف لمعالجة الملاحظة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)