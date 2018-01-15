"جنرال موتورز" تستعد لإطلاق سيارة من دون عجلة أو مكابح

كشفت شركة "جنرال موتورز" المتخصصة في تصنيع السيارات عن نيتها طرح سيارة جديدة وصفت بـ"الثورية" بطريقة غير مسبوقة.

© AP Photo/ General Motors Holden "جنرال موتورز" تسحب مليون سيارة لهذا السبب الخطير

وقالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إن سيارة " جنرال موتورز " المرتقبة، ستكون "ذاتية القيادة"، والتي لا يوجد في كابينة قيادتها "أي شيء".

وأوضحت قائلة: "السيارة الجديدة لن تكون مزودة لا بعجلة قيادة، ولا مكابح، ولا دواسات وقود، أو أي شيء آخر يمكن السائق من التحكم بسيارته يدويا".

وأطلقت الشركة الأمريكية على سيارتها الجديدة اسم "كروز آي في"، وسيتم طرحها خلال عام 2019 المقبل.

Imagine a world with no car crashes. By safely removing the steering wheel and pedals, the fourth generation self-driving @Cruise AV can help advance our vision of a world with zero crashes, emissions and congestion. https://t.co/Roz1nwOwIA pic.twitter.com/dbYttyZwKl — General Motors (@GM) January 12, 2018

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لكن لم يذكر المصدر من داخل "جنرال موتورز" للصحيفة البريطانية التوقيت الفعلي لبدء إنتاج تلك السيارات الجديدة.