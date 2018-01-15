حادث سيارة "عجيب" يتحدى الطبيعة (فيديو)

واكتشف المحققون أن السيارة طارت نحو 3 أمتار كاملة، قبل أن تستقر في الطابق الثاني للمبنى، في حادثة وصفت بأنه "الأغرب".
وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل من تلك الحادثة والوضع الغريب التي وصلت له تلك السيارة.
وقالت الشرطة الأمريكية إن "السيارة سارت بسرعة فائقة، ولكنها اصطدمت بأحد الحواجز وسط الطريق، وطارت في الهواء".
JUST IN: Car soars into second floor of Santa Ana office building in bizarre crash; at least 1 hurt https://t.co/Gryrx0w5fa pic.twitter.com/yVVxhUSxjy— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 14, 2018
Car soars into second floor of building, gets lodged for hours https://t.co/DY4wC66tu4 pic.twitter.com/S3kUG4es4Z— New York Post (@nypost) January 15, 2018
وتابعت قائلة: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة كان يتعاطى المخدرات".
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