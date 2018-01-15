حادث سيارة "عجيب" يتحدى الطبيعة (فيديو)

© Photo/ youtube/T_o_P game W_o_T replays بالفيديو...وفاة امرأة إثر حادث سير مروع

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن السلطات المحلية أبلغت عددا من السكان في مدينة "سانتا آنا" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عن حادث سير لسيارة طارت في الهواء لتخترق جدار طابق ثاني في أحد المباني.

واكتشف المحققون أن السيارة طارت نحو 3 أمتار كاملة، قبل أن تستقر في الطابق الثاني للمبنى، في حادثة وصفت بأنه "الأغرب".

وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل من تلك الحادثة والوضع الغريب التي وصلت له تلك السيارة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن "السيارة سارت بسرعة فائقة، ولكنها اصطدمت بأحد الحواجز وسط الطريق، وطارت في الهواء".

JUST IN: Car soars into second floor of Santa Ana office building in bizarre crash; at least 1 hurt https://t.co/Gryrx0w5fa pic.twitter.com/yVVxhUSxjy — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 14, 2018

​

Car soars into second floor of building, gets lodged for hours https://t.co/DY4wC66tu4 pic.twitter.com/S3kUG4es4Z — New York Post (@nypost) January 15, 2018

​

وتابعت قائلة: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق السيارة كان يتعاطى المخدرات".