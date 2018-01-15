روس يسبحون في درجة حرارة 65 تحت الصفر (فيديو)

سبوتنيك. نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو لمواطنين روس من جمهورية ساخا في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا، وهم يغطسون في المياه ودرجة الحرارة تجاوزت الـ65 تحت الصفر.
وأينما ذهبت في روسيا تنهال عليك النصائح العفوية لممارسة السباحة في المياه المتجمدة، ليس فقط للاستفادة من فوائدها الصحية وإنما من باب التذكير أيضا بأنها ليست مجرد ظاهرة طارئة على المجتمع الروسي بل هي تقليد متوارث منذ عقود.
ومن هواة السباحة في المياه الباردة بين الجليد، كانت شخصيات بارزة في التاريخ الروسي مثل الإمبراطور بطرس الأكبر والقائد العسكري الشهير ألكسندر سوفوروف وأمير شعراء روسيا ألكسندر بوشكين والرسام العبقري إيليا ريبين.
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