روس يسبحون في درجة حرارة 65 تحت الصفر (فيديو)

يملأ قلوب هواة السباحة الشتوية الفرح والبهجة في روسيا، وذلك عند حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر المئوي.

سبوتنيك. نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو لمواطنين روس من جمهورية ساخا في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا، وهم يغطسون في المياه ودرجة الحرارة تجاوزت الـ65 تحت الصفر.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎙🎙🎙САХАМИН🎙🎙🎙 (@sakhamin) Янв 9, 2018 at 6:44 PST

وأينما ذهبت في روسيا تنهال عليك النصائح العفوية لممارسة السباحة في المياه المتجمدة، ليس فقط للاستفادة من فوائدها الصحية وإنما من باب التذكير أيضا بأنها ليست مجرد ظاهرة طارئة على المجتمع الروسي بل هي تقليد متوارث منذ عقود.

ومن هواة السباحة في المياه الباردة بين الجليد، كانت شخصيات بارزة في التاريخ الروسي مثل الإمبراطور بطرس الأكبر والقائد العسكري الشهير ألكسندر سوفوروف وأمير شعراء روسيا ألكسندر بوشكين والرسام العبقري إيليا ريبين.