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16:26 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    السينما في لبنان

    لبنان يحظر فيلمين لسبيلبرغ وبطل "هاري بوتر"

    © AP Photo/ Hussein Malla
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    حظر لبنان عرض فيلمين في دور العرض اللبنانية، أحدهما للمخرج الهوليودي الشهير ستيفن سبيلبرغ، والآخر لبطل سلسلة أفلام "هاري بوتر".

    هوليوود
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    نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، عن مسؤول في الاستخبارات اللبنانية قوله إن السلطات ستحظر عرض فيلم "ذا بوست" للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، من بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس.

    ويدور الفيلم عن كواليس نشر صحيفة "واشنطن بوست" عام 1971 وثائق تكشف أكاذيب البنتاغون حول تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

    وقال المسؤول الأمني اللبناني، الذي رفض الكشف عن هويته، للوكالة الفرنسية فيلم "ذا بوست" محظور في البلاد.

    وتابع قائلا "مخرج الفيلم سبيلبرغ مدرج في القائمة السوداء، من قبل مكتب المقاطعة في الجامعة العربية، التي يلتزم بها لبنان".

    وتم إدراج سبيلبرغ في القائمة السوداء، بسبب تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي لمصلحة إسرائيل، خلال حرب إسرائيل على لبنان عام 2006.

    أما الفيلم الآخر، الذي سيتم حظره هو فيلم "ذا جنغيل" (الغابة)، من بطولة دانيل رادكليف، بطل سلسلة أفلام "هاري بوتر".

    ويحكي الفيلم قصة بقاء مغامر إسرائيلي، يوس غينسبيرغ، على قيد الحياة، الذي ضاع في منطقة مجهولة من غابات الأمازون البوليفية عام 1981.

    وأشار المسؤول نفسه إلى أن الفيلم تم رفعه من دور العرض اللبنانية، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية شكاوى عديدة عن موضوع الفيلم.

    ولم يحدد المسؤول مصدر تلك الشكاوى، ولكن يبدو أن حظر الفيلم، جاء بعد دعاوى أنصار حملة مقاطعة إسرائيل.

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