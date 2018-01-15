سيرينا ويليامز وابنتها على غلاف مجلة فوج لأول مرة

بعد أن انتهى موسم الأعاصير، تجلس لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز مع زوجها رجل الأعمال اليكسيس أوهانيان في غرفة طعامهما بمنزلهما في جنوب فلوريدا، يتناقشان حول المارشيملو.

ومنذ 50 عاما تقريبا، دعا عالم النفس في جامعة ستانفورد والتر ميشيل الأطفال للاختيار بين مكافأة صغيرة فورية، أو الانتظار 15 دقيقة من أجل جائزة أكبر، حسب مجلة "فوج".

وقام الأطفال بتسلية أنفسهم بأمور أخرى حتى يمر الوقت، وقد كان هؤلاء الأطفال هم الأعلى درجات في امتحانات السات.

علقت سيرينا ويليامز على هذا الأمر بأنها كانت ستأكل المارشيملو سريعا.

وتحث سيرينا طاهيها على القراءة على الانترنت حول الزنجبيل والكركم الذي يساعد الأم على إرضاع طفلها.

وأنجبت سيرنيا ويليامز ابنتها "أولمبيا"منذ 4 أشهر، وهي الآن تفكر كثيرا في الإرشادت التي تقدم حول حديثى الولادة.

Check me and mommy out on the cover of Vouge. I have been told I'm the youngest EVER cover star 👊(I'm also the youngest ever grand slam champion). 👶 pic.twitter.com/QE6IQWybra — Alexis Ohanian Jr (@JrAlexisOhanian) January 10, 2018

​وظهرت سيرينا وابنتها على غلاف مجلة فوج هذا الشهر لأول مرة.

وقالت سيرينا إنها ترغب في الفوز بالمزيد من جوائز "جراند سلام".

وعادت سيرينا إلى الملاعب في نهاية العام الماضي في بطولة أبو ظبي الا ستعراضية.